Portes ouvertes de l’AFPA aujourd’hui

L’AFPA, centre de formation dédié aux salariés et demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle, organise une journée portes ouvertes. Venez découvrir de nombreux métiers et vous informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent. Des moments d’échange avec les formateurs sont prévus, offrant l'occasion de poser toutes vos questions sur les débouchés et les financements possibles.

Les portes ouvertes de l’AFPA se déroulent aujourd’hui de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. L'entrée est gratuite. Notez que dans le Haut-Rhin, il y a un centre AFPA à Mulhouse et un autre à Colmar.

Nouveaux spectacles d’humour à l’entrepôt de Mulhouse

Ce soir, l'humoriste Swan Perissé se produit avec son spectacle "Calme", un one-woman-show abordant des thèmes tels que la colère, les haters, et le sexe. Attention, le spectacle de ce soir est complet.

Cependant, vous pouvez assister demain et samedi à la pièce "Les hommes préfèrent les emmerdeuses". Cette comédie raconte l’histoire d’Antoine et Ariane, un couple amoureux mais menacé par l’ennui. La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse ! Une pièce très drôle à découvrir vendredi ou samedi à 20h30 à l’entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur http://lentrepot.org

Afterwork de Colmar exceptionnellement demain

Un afterwork exceptionnel aura lieu demain à Colmar dans le cadre du festival de l’apéro. Ce festival, axé sur la convivialité et les plaisirs de l’été, propose 15 bars, des food trucks, un espace tatouage et des jeux en plein air comme la pétanque.

Le festival de l’apéro se déroulera demain de 17h à minuit, samedi de 11h à minuit, et dimanche de 11h à 20h au parc expo de Colmar. L’afterwork en lui-même commencera demain à 19h, avec un blind test et une ambiance DJ.