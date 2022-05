Colmar-Houssen : Ouverture de la base nautique. Vous pourrez vous rafraîchir grâce au plan d’eau ou vous détendre sur la plage de 380 m de long.

Ouverture de la base nautique de Colmar-Houssen à partir de ce samedi 14 mai. L'espace sera accessible chaque jour de 13 à 19h sous réserve d’une météo favorable.

Mulhouse : Après 2 ans d’absence, la Foire expo de Mulhouse est enfin de retour avec une nouvelle formule. On garde l’esprit de base avec plus de 350 exposants présents et répartis sur 3 000 m2. Mais aussi présence d’une grande expo : LEGO STAR WARS. Plusieurs concerts sont prévus également courant de semaine prochaine : comme Christophe Maé mardi, Martin Solveig vendredi.

Mulhouse : Soirée Guinguette de l’Université Haute Alsace. Un événement organisé par le Clous de Mulhouse sur le campus de l’Illberg. Au programme de la soirée : tartes flambées, buvette, musique et cinéma en plein air avec la projection du film Mamma Mia. Film à voir d’ailleurs dès 21H30. Entrée gratuite