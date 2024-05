À Colmar, le festival Pont of Science

Le festival Pont of Science est une occasion unique de découvrir la science dans toute sa simplicité et sa fascination. Organisé simultanément dans 25 pays à travers le monde, cet événement de vulgarisation scientifique vous invite à vous joindre à nous pour des discussions captivantes autour d'un verre. Rendez-vous dès 19h au café Rapp aujourd'hui, demain et mercredi pour explorer les merveilles de la science en compagnie de passionnés. Venez élargir vos connaissances et profiter d'une ambiance conviviale au Café Rapp de Colmar ce soir à partir de 19h.

Il est toujours temps de relever le défi vélo de la M2A

La M2A lance la quatrième édition de son défi vélo, une initiative visant à encourager chacun à utiliser davantage son vélo. L'objectif est de surpasser le total de kilomètres parcourus de l'année précédente, qui s'élevait à 16 343 km en 2023. Pour participer, il vous suffit de vous inscrire et de rejoindre une équipe, qu'elle soit constituée d'entreprises, d'associations, d'établissements scolaires ou de collectivités. Cette année, chaque kilomètre parcouru sera converti en euros, et les bénéfices seront reversés à l'association "Cyclo Club Kingersheim" pour soutenir l'organisation de sorties en tandem pour les personnes déficientes sensorielles. Pour plus d'informations sur ce défi vélo, rendez-vous sur challenge-velo.m2a.fr. La quatrième édition prendra fin le 31 mai prochain.

Apéro gourmand chez les vignerons d'Alsace

Les vignerons d'Alsace vous convient à un apéro gourmand unique, où vous aurez l'opportunité de déguster leurs meilleurs vins accompagnés de mets sélectionnés spécialement pour l'occasion. Plongez dans une expérience culinaire riche en découvertes avec des accords mets-vins surprenants, le tout dans une atmosphère conviviale. Ces apéros gourmands auront lieu chaque vendredi à partir de 18h30 jusqu'au 16 août, dans un domaine viticole différent à chaque fois. Assurez-vous de réserver à l'avance ! Pour plus d'informations et pour réserver, visitez www.alsace-du-vin.com.