Du cirque ce soir à l’Eden de Sausheim

La troupe ukrainienne OLD CIRCUS fait son retour en Alsace avec 36 jeunes artistes. Ils ont conçu un spectacle pour rappeler à chacun que même dans les moments les plus sombres, la beauté et l'espoir persistent. En plus des performances de cirque, une partie dansée viendra enrichir cette expérience culturelle. Rendez-vous ce soir à l'Eden de Sausheim pour assister au spectacle de Old Circus. L'entrée est libre, mais les dons sont les bienvenus ! Cette soirée est organisée en collaboration avec l'association Enfants de Tchernobyl.

C’est parti pour le Festival des films du social

Dès aujourd'hui et jusqu'au 19 mars, La Passerelle à Rixheim accueille le Festival des Films du Social, mettant en lumière l'importance du travail social dans notre société contemporaine. Des œuvres telles que "Quelques jours pas plus" avec Camille Cottin, "La promesse verte" avec Alexandra Lamy, ou encore "Comme un fils" avec Vincent Lindon seront projetées, accompagnées d'échanges et de débats. Ne manquez pas ce festival du 13 au 19 mars à La Passerelle de Rixheim. La programmation complète est disponible sur la-passerelle.fr, avec un tarif de 5 euros par séance.

“Rock after work” ce soir au Noumatrouff de Mulhouse

Le Noumatrouff de Mulhouse vous invite ce soir à une soirée "Rock after work", présentant des groupes débordant d'énergie rock sur sa scène, dès l'heure de l'apéro. Ce soir, c'est au tour du groupe Howlin’Jaws de prendre possession de la scène. Ils se décrivent comme un trio de Français à la saveur britannique, imprégné d'influences éclectiques. Ne manquez pas cette soirée au Noumatrouff de Mulhouse, d'autant plus que l'entrée est libre. Le bar ouvre ses portes à partir de 18h30 et le concert commence à 19h30 !