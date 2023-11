Braderie de meubles relookés à Wittenheim

Envie de découvrir des meubles relookés ? Rendez-vous à la braderie organisée à l’Atelier du Beau. En plus de dénicher des pièces design à des prix attrayants, participez à une action solidaire en soutenant une équipe d'une dizaine de personnes qui trouve du travail grâce à cette activité. Cette braderie se tient tous les jours, de 10h à 17h, dans la zone artisanale Jeune-Bois à Wittenheim. Pour plus d’informations, consultez le site internet.

Le salon Résonance(s) est en cours à Strasbourg

C’est un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art. Des professionnels des métiers d'art venus de divers horizons, tant français qu'européens, exposent leurs créations au Parc des Expositions de Strasbourg. Vous pourrez y admirer et acquérir des pièces uniques et créatives allant du mobilier à la décoration, en passant par la sculpture, la mode, les luminaires, les arts graphiques et bien d’autres. Résonance(s) est ouvert jusqu’à ce lundi, 18h.

Une session recrutement chez Stellantis

Pôle Emploi et Crit Intérim organisent une session de recrutement pour des postes en CDI, notamment pour des conducteurs d’équipements industriels. Apportez votre CV et rendez-vous à la Maison de l’Industrie de Mulhouse ce lundi, entre 15h30 et 17h30. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement sur la plateforme Mes évènements Emploi via ce lien : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements.