Yog apéro à Guebwiller : C’est le domaine Bohème qui organise cet évènement. Alliance de yoga et d’apéro évidemment. Un cours de yoga sera organisé à partir de 18h. Cours pour tous les niveaux. Et après l’effort, un apéro sera partagé. Ce yog apéro, événement original, aura lieu au Domaine Bohème de Guebwiller. Plus d'info.

Une comédie au théâtre de la Sinne : Une pièce humoristique à découvrir ce soir : Boeing Boeing avec Paul Belmondo et Valérie Bègue. C’est la pièce française qui a été la plus jouée dans le monde. 25 000 représentations dans 55 pays ! Elle est même inscrite dans le guiness book des records

L’histoire Bernard, un architecte à succès qui entretient des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air. Chacune ignore l’existence des autres. Mais la rencontre entre les 3 est finalement inéluctable.

Boeing boeing c’est ce soir 20H30 au théâtre de la Sinne de Mulhouse.

Afterwork ce soir à Colmar : Ce jeudi nous allons prendre l'Apéro en plein coeur de la Havane, au Latino Bar EL BARRIO ! Au programme : Tarifs After-Work Grignotage et ambiance DJ.

Cet after work débute à 19h au “El Barrio” de Colmar.