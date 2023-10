Journée nationale du commerce de proximité à Ensisheim

Demain, samedi, l'Association des Commerçants d'Ensisheim (ACADE) vous invite à une journée festive à ne pas manquer. Rendez-vous chez plus de 10 commerçants et artisans locaux d'Ensisheim, où vous pourrez profiter d'un programme riche en animations de rue, une roue de la chance, un blind test, une offre de restauration, une buvette, ainsi qu'un défilé de mode. L'événement se déroulera de 10h à 18h au cœur du centre-ville d'Ensisheim. Nous vous encourageons chaleureusement à venir nombreux, car c'est une occasion exceptionnelle de soutenir nos commerces locaux. De plus, notez que la Journée nationale du commerce de proximité sera également célébrée à Guebwiller, Blodelsheim et Fessenheim.

Bourse aux vêtements ce week-end à Kientzheim

L'Association de Parents d'Élèves des écoles de Sigolsheim et Kientzheim, "les Joyeux Lutins," organise une bourse aux vêtements ce week-end. C'est l'opportunité parfaite pour dénicher des vêtements à prix réduits pour hommes, femmes, et enfants, ainsi que des jouets et des articles de puériculture. Cette bourse aux vêtements se tiendra demain de 13h à 17h et dimanche de 9h à 13h. Le lieu de rendez-vous est la salle Hirtenhaus, située dans la Grand Rue à Kientzheim. De plus, une petite restauration sera proposée sur place.

Soirée Stand Up ce soir à Blotzheim

Ce soir, l'Association Oz'art vous convie à une soirée Stand Up au casino Barrière de Blotzheim. Trois jeunes artistes alsaciens, Les Grum’s, Redha Jean Daniel et Moi Med, monteront sur scène pour vous faire rire. Chacun disposera de 20 minutes pour vous prouver qu'il est le meilleur, et le gagnant repartira avec le titre et un cadeau ! L'événement commence ce soir au casino Barrière de Blotzheim, avec l'ouverture des portes à 20h30 et le début du spectacle à 21h00.