STRASBOURG : Aujourd’hui c’est le dernier jour pour profiter de la Foire Européenne au Wacken, en plus c’est la journée des affaires : l’entrée est au tarif unique de 5€ au lieu de 7 et tous les commerçants présents proposent des remises sur les produits. Billets et informations sur le site de la Foire Européenne.

MULHOUSE : L’ AS Mulhousienne Plongée vous donne rendez vous tous les lundis à 19h10 à la Piscine Pierre et Marie Curie, pour des formations de plongée. Des sorties sont également organisées dans des lacs tout au long de l’année. Plus d’informations sur le Facebook AS Mulhousienne Plongée.

COLMAR : Ce week end auront lieu les journées du Patrimoine : 2 jours pour visiter gratuitement des musées et des lieux culturels partout en France et en Alsace. Cette année, la ville de Colmar vous propose de visiter la maison d’arrêt de Colmar, fermée depuis seulement le 20 Juin dernier. La visite se fait uniquement sur réservation via le site de la ville de Colmar.