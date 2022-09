C’est parti pour la nouvelle saison du riverhin à Village Neuf. : C'est ce soir que le complexe culturel commence sa nouvelle saison 2022-2023. Saison qui s’annonce bien chargée. Et ça commence avec un spectacle d’humour et de musique de la compagnie Esprit Joueur. L’histoire de deux marins naufragés et pas très dégourdis qui vont tenter de retrouver leurs coffres aux chansons perdus au milieu des océans. C’est un spectacle familial à découvrir donc ce soir dès 19h30 au Riverhin de Village Neuf.

Entrée libre sur réservation au 03 89 70 28 32 .

2eme édition de ADN BUsiness à Mulhouse : C’est UN RDV d'affaires, un Salon où les entreprises locales, les auto-entrepreneurs, les jeunes créateurs peuvent trouver des conseils, accélérer le développement de leurs affaires, avoir plus de visibilité, enrichir la prospection commerciale, rencontrer des experts…

Si vous avez une entreprise à faire tourner, ce RDV ADN Business, c’est le bon plan du jour. La manifestation débute à 8h ce matin pour s’achever vers 16h30. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur cet événement sur le site du Parc Expo de Mulhouse.

Séance de Yoga aujourd’hui : Séance gratuite pour découvrir un yoga doux et tonique à la fois, accessible à tous. L’idée est d'acquérir un meilleur confort physique et mental.Si la discipline vous plait et que vous décidez de la pratiquer régulièrement,vous verrez que vous gagnerez en souplesse et en sérénité.

Cette séance de yoga aura lieu entre 19 et 20h dans la Salle du Père Alphonse Muller, rue de Blotzheim, à Michelbach-le-bas.