Turckheim : A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 avril, Turckheim fête Pâques. salles de la Décapole et place de l'hôtel de ville avec au programme, des expositions, des animations, une ferme en plein air, et un marché avec pleins d'artisans du coin. Vous pourrez retrouver le détail du programme sur Turckheim.fr

Colmar : Ce soir à Colmar, c’est l’After-Work. Rendez-vous à partir de 19H, au Treize, avenue de la République. Au programme, comme d’habitude, des tarifs After-Work, du grignotage et de la musique joué par un DJ, en plus, c’est veille de jour férié, vous pourrez donc profiter un peu plus. Infos sur le facebook After Work Mulhouse et Colmar.

Colmar : Nous y sommes, après 2 années d’absence, le 360 X-trème Festival est enfin de retour, ce vendredi au Parc Expo de Colmar. Pour tous les fans de freestyle, vous pourrez admirer toutes les plus grandes stars dans les disciplines “moto cross”, “BMX” et “moto neige". Du show et pleins de surprises pour vous. Toutes les infos et dernières places sur 360xtrem-festival.com.