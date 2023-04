Le relais Dune d’espoir ce week end à Horbourg Wihr :

C'est LE bon plan sportif et caritatif ! Le Relais Dunes d'Espoir est une course en relais entre Strasbourg et Horbourg Wihr, sur la piste cyclable. L'arrivée est prévue ce dimanche aux alentours de 17h à Horbourg Wihr. L'objectif de l'événement est de partager la passion de la course à pied avec les enfants en situation de handicap et les recettes permettront de financer un voyage aux enfants de l'association Dune d'Espoir.

C'est un superbe moment de dépassement de soi et de solidarité. Soyez là dimanche à Horbourg Wihr. Cet événement est organisé par Course Horizon avec FLOR FM.

Spectacle de mentalisme ce soir à l’Eden de Sausheim :

Vous pourrez découvrir le nouveau spectacle de Fabien Olicard. Le mentaliste vient présenter son quatrième show : Archétypes. Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes français.

Fabien Olicard et son spectacle Archétypes, c'est ce soir à l'Eden de Sausheim.

C’est le retour de la soirée Electro Le Carnage :

C'est demain qu'aura lieu cette grosse soirée électro. 14 DJs seront là pour faire la fête, parmi lesquels DARKTEK, FLOXYTEK, VERNEX. Il y aura 2 scènes avec plein de styles différents. La soirée électro Le Carnage, c'est avec FLOR FM et c'est demain soir à 20h au Grillen de Colmar.