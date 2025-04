L’expo “en voiture Tintin” à voir au musée de l’automobile de Mulhouse :

Le musée de l'Automobile de Mulhouse ouvre ses portes à Tintin. Le héros de la bande-dessinée belge va être mis à l’honneur… Enfin plus particulièrement ses voitures. Grâce à l’exposition "En voiture avec Tintin".

Il faut dire que dans ses BD, Hergé a représenté 79 modèles de voitures car c'était une de ses passions. Vous pourrez voir la plupart de ses voitures en taille réelle avec les miniatures à côté, le tout dans un décor qui va vous plonger dans l’univers Tintin. L'emblématique fusée de Tintin est d’ailleurs elle aussi arrivée au musée de l'Automobile de Mulhouse.

📅 : Jusqu'au 11 Novembre 2025

📍 : Musée de l'automobile de Mulhouse

Pâques se fête à Turckheim :

Pâques c’est dans qq jours et ça se fête déjà un peu partout dans le Haut-Rhin notamment à Turckheim. Un marché de pâques vous attend place de la mairie avec 12 chalets d’artisanat et produits locaux pour se faire plaisir ou celui d’offrir. Buvette et petites restaurations tout au long du marché. A découvrir également : les animaux de la Ferme de la Bassette, la volière, l’arbre de Pâques.

📅 : Jusqu'au 27 avril de 10 à 19havec une nocturne spéciale, samedi 19 jusqu’à 21h.

📍 : Turckheim

Nouvelle saison en cours à l’écomusée d’Alsace :

L'Ecomusée d’Alsace a ouvert ses portes pour une 42eme saison. L’occasion de plonger une nouvelle fois dans l’Alsace d’antan, celle de nos arrières grands parents. La grande nouveauté de cette saison, c’est une offre de visite ludique, conçue pour petits et grands. Un livret propose une enquête menée par les deux mascottes Storcky la cigogne et Frosha la grenouille. Elles ont besoin des visiteurs pour démasquer un petit farceur qui s’est amusé à mettre le bazar dans six maisons de l’Écomusée.

📅 : Du mardi au dimanche de 10h à 18h

📍 : Ecomusée d’Alsace d’Ungersheim