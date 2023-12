Une comédie dès ce soir à l'entrepôt de Mulhouse

Ce soir débute une comédie à l'Entrepôt de Mulhouse : "Les Aristos du Cœur". Trois personnages se retrouvent plongés dans une soirée absurde : Jean-Régis, occupé à louer l'appartement parisien de sa femme, est pressé de rejoindre sa maîtresse, Gwenaelle, après une journée de visites. Cependant, l'arrivée d'un potentiel locataire, Bertrand, bouleverse tout et lance les trois protagonistes dans une série de rebondissements. Rendez-vous ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse. Réservations sur lentrepot.org.

C’est parti pour les noëlies de Bartenheim

Les Noëlies de Bartenheim offrent des animations familiales pour célébrer Noël : un marché derrière la mairie, un petit train gratuit pour admirer les maisons illuminées et diverses activités. Organisé par le Comité des fêtes de Bartenheim, cet événement propose expositions, spectacles, musique, rencontre avec le Père Noël et délices gourmands tels que vins chauds, crêpes, marrons chauds et tartes flambées. Profitez-en jusqu'à dimanche.

Troupe Quendor présente son spectacle de Noël

La Troupe équestre Quendor, de Jungholtz, présente "L'Arbre Mémoire", un conte de Noël. Alors que Noël approche, le Père Noël tombe malade. Les lutins doivent se rendre à l'Arbre Mémoire pour trouver un remède et sauver Noël à temps. Ce spectacle artistique propose voltige cosaque, travail en liberté, cascades et spectacles de feu. Rendez-vous samedi et dimanche à 17h30 au Moulin de la Licorne de Jungholtz. Réservez dès maintenant à troupe.quendor@gmail.com.