Collectes mobiles de don du sang

Chaque semaine, vous avez l'opportunité de contribuer en donnant un peu de votre sang pour aider les soignants à sauver des vies et à traiter les malades. Nous tenons à rappeler rapidement les conditions pour être donneur : être majeur, en bonne santé et se munir d'une pièce d’identité.

Pour aujourd'hui, une collecte est organisée à la salle des fêtes de Beblenheim, ainsi qu'à Sentheim à partir de 16h30, et à la salle polyvalente de Pulversheim dès 16h. Demain, une grande collecte est annoncée à la salle des Catherinettes de Colmar, entre 14h et 19h.

À l'occasion de la Saint-Valentin, les maisons du don de Mulhouse et Colmar se parent des couleurs de l’amour et invitent les couples à venir faire un don ensemble.

Valentine’s week au Sky Roller de Wittenheim

Le Sky Roller à Wittenheim est le premier disco roller d'Alsace, et il se met aux couleurs de l'amour à partir d’aujourd’hui, avec 3 soirées spéciales. La première a lieu ce soir de 19h à 23h, une soirée familiale ouverte à tous sans restrictions d'âge. Petits et grands pourront s'amuser à patiner aux sons de DJ Angel.

Prochain rendez-vous : la Soirée des amoureux, vendredi de 20h à 1h du matin. Cette soirée est réservée aux adultes, avec des pâtisseries extravagantes et des cocktails sur le thème de la Saint-Valentin. Enfin, un speed dating sur roulettes aura lieu samedi soir, une soirée ouverte aux couples et aux célibataires adultes. Pour plus d’informations, consultez skyroller.fr

Après Mulhouse, le cirque Medrano s’installe à Colmar

C’est au tour des habitants de Colmar et des environs de découvrir le nouveau spectacle de la troupe Medrano : "Mysterium le grimoire magique". Nous vous rappelons que plusieurs artistes de talent seront présents, avec de la voltige, de l’acrobatie, de la magie, ainsi qu'un duo de clowns.

La troupe Medrano est installée devant le parc expo de Colmar dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche. Pour plus d’informations et pour réserver vos places, visitez cirque-medrano.com.