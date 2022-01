MULHOUSE : L'entrepôt de Mulhouse accueille ce soir et demain soir 20h30 Fanny Ruwet pour son spectacle “Bon Anniversaire Jean”. Cette jeune humoriste raconte son échec social, ses moments de malaise comme cette fois où elle a été invitée à un anniversaire par erreur… celui de Jean. Toutes les infos sur le site de l'Entrepôt.

MULHOUSE : Premièrement au Parc Expo de Mulhouse. Samedi de 9h jusqu’à 17h, vous pouvez découvrir le salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle. Au programme vous pourrez découvrir des écoles, des centres de formation, des entreprises également qui proposent des contrats en alternance. En tout c’est plus de 350 professionnels qui seront présents. Les infos complètes sur le salon via le site mef-mulhouse.fr

COLMAR : Ce week-end, découvrez un salon qui s’adresse aux futurs mariés. Le Parc expo accueille une nouvelle fois le salon du mariage. L’occasion pour les couples de rencontrer les professionnels du mariage en Alsace et de découvrir leur offres et leurs astuces pour un mariage réussi. C’est ouvert demain et dimanche de 10h à 19h.