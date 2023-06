Le Festival CirkôMarkstein commence aujourd’hui :

Pour résumer, le festival Cirkômarstein est un grand festival de cirque en plein air qui se déroule sur les hauteurs du Massif Vosgiens. Cette année marque la 19ème édition de cet événement où les artistes se réunissent pour vous éblouir et vous divertir. Vous aurez l'occasion de découvrir trois sentiers avec des animations variées, des balades contées et une sélection de spectacles qui se tiendront à la fois en extérieur et sous un grand chapiteau spécialement installé pour l'occasion.

Le festival Cirkômarstein commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 28 juin. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter le site web www.cirkomarkstein.com.

After-work à Mulhouse ce soir :

Au programme de cette soirée, vous pourrez profiter d'un temps ensoleillé, déguster des tapas et vous immerger dans une ambiance musicale animée par DJ Safir's Beats. Les mojitos seront également au rendez-vous (à consommer avec modération). Le tout à des tarifs after-Work avantageux. Ce soir, le Salsa Café de Mulhouse vous propose une atmosphère sud-américaine des plus agréables.

Nous vous donnons donc rendez-vous dès 19h au Salsa Café, situé au passage des Augustins à Mulhouse. Venez vous joindre à nous pour passer une soirée mémorable !

On parle des dons du sang :

Nous abordons régulièrement le sujet sur FLOR FM , mais aujourd'hui, le 14 juin, nous accordons une attention toute particulière, car c'est la Journée mondiale des donneurs de sang.

Cette journée est l'occasion de rappeler l'importance de faire don de son sang lorsque cela est possible. Grâce à ces dons anonymes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour.

Mobilisez-vous ! Notez que des collectes sont organisées aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre à Lièpvre ou à Guewenheim dès 16h30. Une collecte est également prévue à Pfastatt au foyer St Maurice à partir de 15h30.

De plus, demain, si vous disposez d'un peu de temps, dirigez-vous vers Colmar. Une grande collecte sera organisée tout au long de la journée dans la salle des Catherinettes. Rendez-vous entre 10h et 12h30, puis de 14h15 à 19h.

Votre contribution peut faire une réelle différence. Faites preuve de générosité et participez à cette noble cause en donnant votre sang.