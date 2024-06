Nuit du Handicap à Buhl ce week-end

C’est demain la Nuit du Handicap. Par cet événement, l’association organisatrice souhaite changer le regard des Français sur le handicap et valoriser les personnes en situation de handicap. Un programme d’animations est prévu : projection d’un court-métrage, chorale, parcours sportif, gaming adapté, balade en Rosalie. Le tout avec la participation active de personnes en situation de handicap. Un moment festif et unique à vivre demain soir entre 19h et 23h30 (voire plus) sur la place du marché à Buhl. Un événement similaire aura lieu en même temps à Munster, de 17h à 22h au parc Hartmann.

Rock in Colmar au Grillen

Découvrez la scène rock colmarienne au Grillen avec trois groupes : Wild Thing, Woodbine et Gram Pass. Cerise sur le gâteau, il s’agit d’un concert caritatif organisé par la Table Ronde Française. Les bénéfices iront à l'achat de livres pour enfants "DYS" (dyslexiques, dysorthographiques, etc.) qui seront offerts à des écoles ou médiathèques locales. Rock in Colmar, c’est ce soir au Grillen. Ouverture des portes à 19h00 avec des tartes flambées sur place !

Chalouz Fest demain à Hirsingue

Le Chalouz Fest est un festival de musique en plein air destiné à valoriser les artistes locaux, à promouvoir une démarche écoresponsable et à créer une ambiance chaleureuse pour les festivaliers. Pour cette édition, huit groupes sont annoncés pour une ambiance éclectique. Sur place : bar, restauration et camping pour ne pas avoir à prendre la route. Rendez-vous demain de 14h à 3h du matin au parc nature et loisirs d’Hirsingue.