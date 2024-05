Bourse aux vêtements d’été à Mulhouse

L'Association Générale des Familles (AGF) organise une grande bourse aux vêtements d’été, offrant une large sélection de vêtements pour femmes, hommes et enfants, ainsi que des chaussures et accessoires. C'est une excellente occasion de renouveler votre garde-robe pour l'été à petit prix. La bourse se tient ce mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’AGF de Mulhouse, situé au 36 rue Brustlein. Les vendeurs pourront récupérer leurs invendus le vendredi 17 mai de 9h à 12h. Plus d’informations sur https://agf68mulhouse.wixsite.com/agf-mulhouse

Visite guidée chez Soléa

Soléa, le réseau de transport public de Mulhouse, célèbre 130 ans d’évolution avec de nombreux trams, trams-trains, bus et cars desservant 39 communes de Mulhouse Alsace Agglomération. Chaque année, Soléa parcourt plus de 6 millions de kilomètres et transporte près de 110 000 voyageurs quotidiennement. Profitez d'une visite guidée pour découvrir les coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, ainsi que le poste de contrôle. La visite de cet après-midi, de 14h à 15h, est complète, mais une autre visite est prévue le 18 juin à 14h. Inscrivez-vous sur www.tourisme-mulhouse.com

Collectes mobiles pour le don du sang

Comme chaque semaine, nous vous encourageons à participer aux collectes mobiles de sang organisées par l’EFS. Aujourd'hui, mardi, les collectes auront lieu à l’Espace Roland Mercier à Sainte-Marie-aux-Mines de 16h à 19h, et la grande collecte se tiendra à la salle des Catherinettes de Colmar entre 14h et 19h. Prévoyez entre 45 minutes et 1 heure pour l’accueil, le don et la pause collation. Demain, des collectes mobiles auront lieu à la salle de gymnastique de Sausheim dès 16h et à la salle des fêtes de Volgelsheim à partir de 16h30. Plus d’informations sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte