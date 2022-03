RIXHEIM : Aujourd’hui c'est le démarrage du 1er festival des films du social. Un festival organisé par la Passerelle de Rixheim en association avec l'École supérieure du Praxis. Le thème de ce festival : “Co-construire un nouveau monde éco-social : ne laisser personne de côté”. La Passerelle et Praxis vous proposent pendant toute la semaine un ensemble de films qui interpellent et mettent en débat les défis sociaux actuels. Infos et réservations sur le site la-passerelle.fr.

COLMAR : L’agglomération de Colmar a ouvert un centre de collecte de dons aux profits de l’Ukraine à l’Hôtel Europe d’Horbourg-Wihr. La protection civile a adressé une liste d’objets que vous pouvez déposer au centre de collecte comme des lits de camps, des sacs de couchage, produits d'hygiène mais aussi du matériel médical. Vous pouvez déposer vos dons mercredi, vendredi et samedi de 9h à 18H donc à l’Hôtel Europe d’Horbourg-Wihr. La liste complète des dons attendus sur le site colmar.fr.

HUNINGUE : A l’occasion de la St-Patrick, plusieurs restaurants, bars et brasseries organisent des évènements. Le caviste la Huninguoise à Huningue organise jeudi dès 16h un afterwork spéciale St patrick en collaboration avec la brasserie alsacienne du réservoir. Vous pourrez justement y goûter la production locale. Restauration prévue sur place également avec des tartes flambées. Réservation conseillée par téléphone au 03 89 89 86 00.