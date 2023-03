Atelier de danse tout public à Colmar : Le danseur et coach en développement Hamid Allouache propose cet atelier de danse. Atelier qui veut aussi permettre à chacun d’aborder la question du handicap et de la vulnérabilité. Il y a un objectif de sensibilisation et de prise de conscience. D’ailleurs cet atelier de danse est suivi d’une conférence sur le thème de la vulnérabilité.

RDV pour cet atelier nommé Handiversité au musée Unterlinden de colmar à 10h ce matin. C’est gratuit.

Le cinéma La Margelle propose une séance ciné exceptionnelle ce soir : C’est le film Astérix et Obélix l'empire du milieu qui va être diffusé . Le dernier Astérix, signé Guillaume Canet. Si vous n’avez pas encore vu ce film, direction donc Staffelfelden pour le voir ce soir.

Comptez 4 euros tarif plein, 3 euros pour les moins de 12 ans

Début de la diffusion à 20h à la Margelle.

Pour le meilleur et pour le pire, pièce à découvrir à Mulhouse : C’est une comédie avec Booder sur scène et Rebecca Hampton. L’histoire de Jeanne. Elle est une organisatrice de mariage talentueuse mais endettée. Elle mise beaucoup sur le mariage très chic qu'il organise avec son assistant Serge pour renflouer les comptes.

Sauf que, toutes les personnes du staff vont mystérieusement disparaître.

Pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire

Cette pièce est à découvrir ce soir au théâtre de la Sinne de Mulhouse dès 20h30.