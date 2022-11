Salon créer, reprendre et développer sa boîte en Alsace : Ce salon est l’événement incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent développer une entreprise. L’occasion de retrouver en un seul lieu tous les acteurs de la création et de la reprise d’entreprise. D’obtenir des conseils avisés, faire des simulations, identifier les forces et faiblesses d’un éventuel projet.

Ce salon créer, reprendre et développer sa boîte en Alsace se tient aujourd’hui au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. RDV de 9H à 18H.

Atelier parents /enfants à Lutterbach : Atelier pour le stress jeunes enfants, la tranche d’âge 0-3 ans. Le but est de la reconnecter à la nature. Des ateliers de bricolage, des promenades permettront aux parents et aux enfants de ressentir les 5 sens et de profiter de la nature autour.

Atelier organisé aujourd’hui au moulin de la Nature de Lutterbach jusqu’à 11h mais de manière générale, le site propose régulièrement des activités ludiques et familiales.

N’hésitez pas à vous renseigner sur leur programme. Renseignements et inscriptions au 03 89 50 69 50 et contact@lemoulinnature.fr

Expo vente de sapin de Noël en bois : Noël approche à grands pas .. On commence à se plonger dans l’ambiance. Si pour changer cette année , vous souhaitez opter pour un sapin en bois, une expo vente est en cours à Mulhouse. Ce sont des sculptures uniques, des créations en bois massif. Le sculpteur précise qu’il serait ravi d'échanger avec vous pour parler de son travail.

RDV à l’atelier de sculpture de Mulhouse Dornach.