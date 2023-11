Collecte itinérante de don du sang

Comme chaque semaine, nous vous proposons quelques rendez-vous pour participer, si possible, à une collecte mobile. Ce mardi, rendez-vous à Neuf Brisach ou Lapoutroie à partir de 16h30. Demain, à Ammerschwihr de 16h30 à 19h30, et jeudi à Ribeauvillé de 11h à 15h. Nous rappelons l'importance de la mobilisation, car 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour sauver des vies et améliorer les conditions de certains patients. Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé. Pour en savoir plus, consultez le site dondesang.efs.sante.fr

Rencontre avec les bénévoles de la Croix-Rouge

Les bénévoles de l'association vous invitent à échanger, découvrir l'association et ses missions diverses telles que le secourisme, le Samu Social, la distribution alimentaire, etc. Cette rencontre a lieu ce soir dans les locaux de la Croix-Rouge, rue Koechlin à Mulhouse, entre 18h30 et 20h. Peut-être que cette rencontre suscitera chez vous l'envie de les rejoindre.

Grand Prix ESW Wakalase Cernay

Participez à un grand prix de karting électrique sur une piste de 450 mètres à deux niveaux ! La soirée comprendra une phase de qualification suivie de sessions de courses. C'est l'occasion d'affronter d'autres pilotes et de tester l'un des karts de nouvelle génération. Comme dans toute course, une remise de prix est prévue. Le grand prix se déroulera ce soir à partir de 19h30, sur réservation. Vous pouvez encore vous inscrire via wakalase.com.