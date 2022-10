Bigflo et Oli ce week end à Mulhouse : Le duo de rappeur toulousain sera sur la scène du Noumatrouff ce samedi soir. Après une tournée des festivals, Bigflo et Oli décident de continuer leur tournée par les salles dans lesquelles ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début.

Alors la soirée de demain est complète mais bonne nouvelle bigflo et Oli seront rapidement de retour dans le Haut-Rhin. Notez la date du 02 décembre, ils seront ce jour-là sur la scène de l’Eden de Sausheim. Pour la date sausheimoise ce n’est pas encore complet.

Soirée Zumba à Cernay : Au programme un grand cours de zumba, un food truck de spécialités portugaises et une ambiance de dingue… Dress code pour la soirée : le rose car dans cadre d’octobre rose une partie des bénéfices sera reversé à la lutte contre le cancer du sein. RDV donc ce soir au bar digital 2.0 c’est au Ciné Croisière de Cernay à partir de 18h.

Soirée latin addict à Altkirch : C’est au Phare que vous avez rdv pour profiter de cette grosse soirée. La team annonce juste l'un des meilleurs Reggaeton Show d’Europe.

La soirée Latin Addict c’est demain soir des 23h au Phare à Altkirch.