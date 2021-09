WINTZENHEIM : Pour celles et ceux entre 18 et 30 ans, qui chercheraient du travail, aujourd'hui dès 10h et jusqu’à 17h, Leclerc Wintzenheim vous propose de faire un tour à son stand de recrutement. Au programme, recrutement et formation sur différents métiers : hôtesse de caisse, employé libre service, employé de rayon traditionnel. Vous êtes les bienvenus, muni de votre CV.

SAUSHEIM : Le restaurant l’Atelier Brasserie à Sausheim lance son mois des producteurs locaux. Pendant un mois vous pourrez découvrir directement au restaurant des produits frais et locaux à acheter sur place ou à déguster pendant votre repas. Des animations sont prévues tout au long du mois. Toutes les informations sur la page Facebook de l’Atelier brasserie.

ALSACE : Ce week end aura lieu le World Clean Up day, la journée mondiale de nettoyage de la planète. Pour l’occasion, Samedi vous pouvez participer à des opérations de Clean Up à plusieurs endroits en Alsace notamment dans la zone commerciale de Wittenheim ou du côté de la Tour de l’Europe à Mulhouse. Pour se joindre au mouvement il faut s’inscrire sur le site worldcleanupday.fr.