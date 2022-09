Soirée Karaoké à Colmar : C’est le red square garden qui propose pour la toute première fois cette soirée spéciale. Un karaoké ouvert à tous, l’important n’étant pas de savoir chanter mais de s’amuser.

La soirée débute à 19h30 ce soir au red square garden, route de Rouffach à Colmar, avec la collaboration du Club Karaoké by Carlito

After work à Mulhouse : RDV au salsa café ce soir à Mulhouse, passage des augustins. Au programme : ambiance latino, tapas et Mojito avec modération… Et à l’occasion de cet afterwork , un buffet de tapas sera offert aux premiers clients. Soyez donc au RDV de cet afterwork à Mulhouse, au salsa café à partir de 19h.

Réunion spéciale service civique à Colmar : Cette réunion s’adresse aux jeunes colmariens âgés entre 16 et 25 ans. Des jeunes qui souhaiteraient vivre une aventure collective, se rendre utile auprès des seniors de la ville. C’est l’association Unis Cité qui offre aux jeunes la possibilité de s’investir et de construire tout un projet d’avenir. C’est une mission dans le cadre du service civique, pas du bénévolat il y a une indemnité mais il faut s’engager sur plusieurs mois. Une réunion tout à l’heure vous permettra d’en savoir plus . RDV entre 9h30 et 10h30 rue de la Fecht à Colmar. Plus d’info