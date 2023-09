Une avant première ce soir au CGR Colmar

Ce soir, le CGR Colmar présente en avant-première le film "Nouveau Départ". L'histoire tourne autour d'Alain, un homme dans la cinquantaine, qui voit son mariage vaciller. Il décide de prendre un risque majeur en quittant sa femme Diane pour raviver la flamme de leur relation. "Nouveau Départ" raconte une histoire d'amour à quitte ou double. La comédie met en vedette Franck Dubosc, qui sera présent ce soir à Colmar pour échanger avec le public. Ne manquez pas cette avant-première de "Nouveau Départ" ce soir au méga CGR de Colmar à 19h. La sortie officielle du film est prévue pour le 27 septembre.

Nouvelle saison d’humour à l'Entrepôt de Mulhouse

À l'Entrepôt de Mulhouse, la nouvelle saison d'humour débute ce soir avec la pièce "Jamais 2 sans toit". L'histoire suit Julie et Florent, un couple qui emménage ensemble mais se sépare seulement 2 mois plus tard. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux ne veut quitter la maison. Comment cohabiter avec son ex ? En se faisant la guerre ! Cette pièce promet d'être drôle et pleine de rebondissements. Vous pouvez découvrir "Jamais 2 sans toit" ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur lentrepot.org.

Afterwork à Colmar

À Colmar, ne manquez pas l'afterwork au Nova Club à 19h ce soir. Profitez des tarifs spéciaux pour l'afterwork et plongez dans une ambiance apéro/House avec DJ Jerem Maniaco. Et ce n'est pas tout, le bar colmarien diffusera également le match du mondial de Rugby France Uruguay à partir de 21h. Une belle ambiance vous attend ce soir au Nova Club de Colmar.