Atelier d'Initiation au Métier d'Architecte d'Intérieur

Dès aujourd'hui, plongez dans l'univers de la décoration et de l'architecture d'intérieur à Turckheim. Pour ceux qui sont prêts à s'investir, ces ateliers immersifs s'étalent sur trois jours, comprenant des études de cas concrets et l'utilisation de logiciels 3D. Une occasion unique de découvrir ces métiers de près. Vous pouvez également participer à ces ateliers pour faire progresser vos projets personnels. Les dates sont nombreuses, et pour plus d'informations, visitez directement le site www.valeriejbrisvalter.com.

Découverte de l'Aviron Fitness à Mulhouse

En ce début d'année propice aux résolutions sportives, peut-être êtes-vous à la recherche d'une activité différente. Une excellente opportunité se présente à vous : l'Aviron Fitness, ou AviFit, à Mulhouse-Aviron. Il s'agit d'aviron en salle, une sorte de rameur pratiqué en groupe. Trouvez un partenaire et entraînez-vous ensemble, une source de motivation pour une pratique régulière. Des séances gratuites sont proposées toute la semaine, de 18h30 à 19h45, jusqu'à fin février, à Mulhouse Aviron, situé rue Ile Napoléon à Mulhouse.

Randonnée Guidée en Raquette à Neige

Avec le retour de la neige dans les Vosges, profitez des pistes et des balades en pleine nature avec la randonnée en raquette à neige. Au col de Bagenelles près de Sainte Marie aux Mines, participez à une randonnée guidée, une belle balade organisée en demi-journées, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30. Accessible à partir de 10 ans, ces randonnées en raquettes sont organisées quotidiennement, sous réserve de la présence de neige, jusqu'au 7 mars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.elsass-altitude.fr.