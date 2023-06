After-work à Colmar ce soir :

L'AM Events Bar vous organise un after work ce soir ! Et attention, les organisateurs promettent l'after-work le plus fou de 2023. Au programme : DJ L20 pour vous ambiancer, un show cracheur de feu, un percussionniste, un bar extérieur avec une multitude de cocktails proposés et un four extérieur pour des tartes flambées.

Ce sera une soirée pleine de surprises. Rendez-vous à l'AM Events Bar ce soir dès 19h.

Nouveau job dating spécial professionnel de santé :

Après Mulhouse la semaine dernière, direction Colmar ce jeudi. L'Hôpital Schweitzer et la Clinique-Maison d'accueil du Diaconat de Colmar organisent un job dating à destination des professionnels de santé. C'est l'occasion de rencontrer des salariés en poste et de découvrir les avantages des postes proposés dans ces établissements.

Ce job dating aura lieu au Café Rapp à Colmar ce soir à partir de 18h.

La comédie “le Con promis” à découvrir ce soir à Mulhouse :

C'est une pièce humoristique qui raconte l'histoire d'un homme, chef scout, et d'une femme, cadre d'affaires, qui se retrouvent après s'être perdus de vue. Il y a vingt-cinq ans, ils s'étaient fait une promesse, mais elle l'a oubliée tandis que lui s'en souvient encore. Il va donc se charger de lui raviver la mémoire.

Cette pièce est très rythmée et extrêmement drôle. Vous pouvez la découvrir ce soir, demain ou samedi à l'Entrepôt de Mulhouse. Le rendez-vous est fixé à 20h30.

Pour plus d'informations et pour réserver, rendez-vous sur le site lentrepot.org.