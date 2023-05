“Filature buissonnière” à Mulhouse :

La Filature, une salle de spectacle à Mulhouse, organise une variété d'activités culturelles tout au long de l'année. Aujourd'hui, et jusqu'à mercredi, La Filature ouvre ses portes pour La Filature Buissonnière, où vous pouvez découvrir tous les projets et actions culturelles menés.

Ce lundi, il y aura une exposition des travaux réalisés par les élèves, tous parcours confondus, ainsi qu'un spectacle appelé Racines présenté par des élèves de 2nde et Terminale du Lycée Louis Armand à 19 heures. Les jeunes se sont inspirés des histoires d'habitants du quartier des Coteaux pour créer ce spectacle. Le spectacle Racines est présenté ce soir à 19 heures à La Filature de Mulhouse.

Semaine du Design à Blotzheim :

Toute cette semaine, une exposition-vente sur le thème du Design est organisée. Vous pourrez découvrir une sélection d'objets uniques, tels que des meubles, des luminaires, des chaises et autres objets d'exception. L'événement est comme une visite au musée, mais avec la possibilité d'acheter les objets exposés si vous en avez envie. L'entrée est libre et l'exposition a lieu à Blotzheim chaque jour de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. L'événement est organisé par Happy Troc.

Chasse au trésor inédite à Bennwhir :