Une Séance de Relaxation aujourd’hui à Sierentz

Aujourd’hui, une séance découverte de la relaxation en gestion du stress est organisée à Sierentz. C’est l’occasion de prendre un moment pour soi, de réduire la fatigue physique, mentale et émotionnelle grâce à des postures douces, des exercices de respiration et des techniques de relaxation. Rendez-vous au centre JAD à Sierentz dès 19h30. Vous pouvez apporter votre tapis de sol, un plaid et un petit coussin. La réservation est nécessaire. Tentez de réserver votre place via le site https://www.lanatureensoi.com. D’autres dates seront proposées dans les semaines à venir.

Demain : Le Spectacle “Les Comédies Musicales, la Tournée Officielle” à Colmar

Après deux tournées à succès, le spectacle "Les Comédies Musicales, la Tournée Officielle" revient à Colmar. Ce spectacle réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour interpréter, en solo, en duo, en trio ou en groupe, les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales. Sur scène, vous retrouverez Cécilia Cara et Damien Sargue (interprètes de Juliette et Roméo) ainsi qu’Hélène Ségara (Esmeralda dans Notre Dame de Paris). Le spectacle dure plus de deux heures et propose environ 50 chansons, 100% en live avec leurs musiciens.

"Les Comédies Musicales, la Tournée Officielle" c’est demain à partir de 20h au Parc Expo de Colmar. Quelques places sont encore disponibles.

Le Climbing Mulhouse Center se diversifie

Le Climbing Mulhouse Center (CMC) de Mulhouse devient, dès aujourd’hui, un lieu d’accueil pour les amateurs d’art contemporain. De nombreuses œuvres sur le thème multicolore y sont exposées. Le CMC souhaite offrir un espace où l'aventure et l’audace se rencontrent. Des flyers descriptifs seront disponibles à l’accueil pour accompagner la découverte des œuvres. Le CMC est ouvert de 10h à 19h chaque jour. Vous pouvez découvrir cette exposition dès aujourd’hui et jusqu’au 30 juin.

Soirée BBQ Party au CMC

Autre information concernant le CMC : une soirée BBQ Party aura lieu ce vendredi. L’idée est de se détendre dans la cour intérieure après une bonne séance d’escalade. Cet événement se tiendra chaque troisième vendredi du mois durant l’été.