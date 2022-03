MULHOUSE : Le Shamrock situé 1, rue des grains vous invite à sa soirée scène ouverte. Vous pouvez venir avec vos propres instruments pour vous produire sur scène. Certains instruments sont déjà disponibles sur place. Début de la soirée à 21h. Toutes les infos sur la page Facebook du Shamrock.

MULHOUSE : Un bon plan qui concerne l’écologie et internet. La vie vient de lancer l’opération « Nettoie tes datas » dans le cadre du Cyber World Clean Up Day. Jusqu’à samedi, la ville vous propose de supprimer vos fichiers, vos mails inutiles pour réduire notre empreinte carbone. Vous pourrez ensuite participer au comptage solidaire via le site Mulhouse.fr en partageant le volume de vos données supprimées.

MULHOUSE : L’ASPTT Mulhouse rencontre Nancy dans le cadre de la 19eme journée de championnat. Match en retard du 5 Février dernier. Le match commence à 20h au palais de sports de Mulhouse. Vos entrées à gagner sur florfm.com.