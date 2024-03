Pré-ouverture d'Europa Park ce dimanche

Les fans impatients de retrouver les attractions et animations d'Europa Park seront ravis d'apprendre la pré-ouverture annoncée pour ce dimanche. Le parc, honoré 8 fois du titre de meilleur parc de loisirs au monde, ouvre ses portes aujourd'hui pour permettre aux visiteurs de savourer quelques heures de la magie d'Europa Park. La plupart des attractions seront accessibles, bien que quelques-unes demeurent fermées. Néanmoins, l'expérience promet d'être mémorable. Pour profiter de cette journée de pré-ouverture, rendez-vous de 9h à 18h dimanche. Les billets sont disponibles sur europapark.de. À noter que la saison officielle débutera le 23 mars prochain.

2e édition du forum de l'emploi et de l'orientation à Masevaux

Ce vendredi marque le lancement de la deuxième édition de ce forum incontournable. Vous aurez l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec des entreprises locales, divers organismes de formation, des agences intérimaires, et de découvrir les métiers dans des secteurs variés tels que l'industrie, l'artisanat, le commerce, ou encore la sécurité. Pensez à vous munir d'un CV à jour, cela pourrait s'avérer utile. La deuxième édition du forum de l'orientation et de l'emploi se déroulera aujourd'hui de 9h à 16h à la salle polyvalente de Masevaux-Niederbruck. Un événement gratuit et ouvert à tous les publics !

Premier tremplin Chipo'zik à Mulhouse demain soir

Chipo'zik, le plus grand festival étudiant du Grand Est, se tiendra début juin prochain sur le campus de Mulhouse, mais les préparatifs de cette édition sont déjà en cours. L'étape cruciale du choix des artistes qui se produiront sur scène est en cours. C'est là que le Tremplin Chipo'zik entre en jeu, offrant aux artistes solo ou en groupe la possibilité d'être sélectionnés. Vous êtes conviés à assister au premier tremplin pour l'édition 2024 demain à partir de 20h au Noumatrouff de Mulhouse, avec une soirée animée par FLOR FM.