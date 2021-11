ALSACE : Cette apreès-midi de 14h à 15h, certaines boutiques Orange vous proposent une heure de “formation” pour mieux comprendre les réseaux sociaux et mieux les appréhender. Pour participer c’est gratuit, sur inscriptions via le site inscriptions.orange.fr. A noter que 2 autres dates sont prévues : les 26 et 29 Novembre aux mêmes horaires.

RIBEAUVILLE : La communauté de communes de Ribeauvillé a lancé son mois “Novembre pour les parents”. Un mois d’échange pour mieux accompagner son enfant dans la société d’aujourd’hui. Ce soir de 20h à 21h30, la compagnie les Zidéfuz propose la pièce : Histoire de genre au Lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé. Une pièce de théatre qui parle des stéréotypes homme femmes. Infos et réservations sur cc-ribeauvillé.fr

HUNINGUE : L’église de Garnison de Huningue ouvre ses portes pour la 9ème grande vente de livres d’occasions. Plus de 15 000 livres à la vente au prix de 1€. Tous les bénéfices des ventes sont en plus reversés à une association de recherche contre les maladies rares.