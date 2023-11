Visite du Relais Est aujourd’hui à Wittenheim

Explorez le centre de tri du Relais Est ce mercredi, où les vêtements, chaussures, linges de maison et autres articles que vous offrez sont recueillis, triés, puis distribués aux personnes en situation de précarité. Cette visite vous permettra de comprendre le fonctionnement de l'association, de découvrir le travail accompli, et de savoir comment les vêtements donnés sont utilisés. De cette manière, vous serez inspirés à donner ce dont vous n'avez plus besoin, en comprenant précisément ce qui peut être utile. La visite, gratuite, débutera à 14h à Wittenheim.

Le bus du coeur est de passage à Mulhouse

Le Bus du Cœur, identifiable par sa teinte rose, offre des dépistages gratuits des maladies cardio-vasculaires aux femmes les plus vulnérables. Rappelons que les maladies cardio-vasculaires constituent la principale cause de mortalité chez les femmes. L'opération se tiendra pendant trois jours sur le parvis du Palais des Sports de Mulhouse, aujourd'hui, jeudi et vendredi. Les femmes intéressées par cette initiative peuvent prendre rendez-vous par téléphone au 03 69 77 67 52 ou via la plateforme en ligne myweezevent.com.

Une nouvelle soirée Improlab à Saint-Louis

Participez à une soirée de théâtre d'improvisation avec la troupe Athila de Saint-Louis. Les comédiens improvisateurs prendront le thème du "Cluedo" pour une aventure mortelle, surtout pour la victime ! Au programme : une histoire avec un cadavre, des suspects et un coupable, mais personne ne sait qui est réellement coupable, pas même le coupable lui-même ! Comme dans toute soirée d’impro, le public dictera le ton. Cette soirée Improlab - Cluedo se déroulera dès 20h30 ce soir à la Scène de l’Entrepotes, à Saint-Louis.