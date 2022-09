Carrefour européen du patchwork à Sainte Marie aux Mines : C’est un grand festival du tissu, un événement d’ampleur internationale. Vous pourrez y découvrir pas moins de 43 artistes de 12 pays différents et leurs œuvres textiles. Quelques artistes animeront aussi des ateliers. Ce carrefour du patchwork va transformer la salle du Val D’Argent en énorme galerie d’art. Le festival débute aujourd’hui et se tiendra jusqu’à dimanche.

Du théâtre ce soir à Masevaux : C’est la célèbre pièce de théâtre le prénom qui va être proposée sur la scène de la Grange Burcklé.Le prénom raconte l’histoire d’un couple sur le point d'être parent et qui annoncent le choix de prénom pour leur enfant. Et cette annonce va créer un énorme tollé. Le Prénom a déjà été adapté au cinéma avec patrick bruel au casting. LA pièce cartonne à chaque fois qu’elle est jouée. Il y aura 3 représentations à Masevaux ce soir demain et samedi, 20h à chaque fois.

After work à Colmar : De la bière, du rock mais pas que .. c’est la promesse des Incorruptibles de Colmar. Bonne ambiance , grignotage et tarifs afterworks… mais aussi des surprises. Rendez vous ce soir 19h au bar les Incorruptibles à Colmar.