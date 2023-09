Nouveau spectacle de la Troupe Quendor :

La Troupe Quendor, reconnue pour ses performances équestres spectaculaires depuis de nombreuses années, vous invite à plonger dans l'univers captivant de leur dernier spectacle : "Haut-Royaume, la guerre des clans". Une épopée médiévale à l'époque des chevaliers, mêlant amour, rivalité, artistes talentueux et des chevaux hors du commun.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l'aventure "Haut-Royaume, la guerre des clans" présentée par la Troupe Quendor ce week-end à Jungholtz. Plus d'informations

Portes ouvertes de l’Académie Micka Marques à Wettolsheim :

L'Académie de Danse Micka Marques vous invite à découvrir ses installations et à vous familiariser avec nos nouveaux cours ainsi que nos nouveaux professeurs. Vous aurez également la chance de participer à des séances d'essai pour diverses disciplines telles que la Bachata, la Salsa, le Hip Hop, les danses latines, les danses contemporaines, et bien plus encore.

Les portes de l'Académie Micka Marques seront ouvertes demain de 13h30 à 19h à la salle La Vigneraie de Wettolsheim. L'entrée est gratuite. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous ce samedi, n'oubliez pas que vous pourrez essayer nos cours tout au long de la semaine prochaine, du 18 au 22 septembre.

10e édition des Mulhousiennes :

Rejoignez-nous pour la 10e édition émouvante des Mulhousiennes, une course dédiée à la lutte contre le cancer. Demain, ce sont nos jeunes qui se mobiliseront, tandis que dimanche matin, 8 000 femmes prendront le départ pour une boucle de 5 km au Stade de l'Ill à Mulhouse. Les recettes de cet événement seront intégralement reversées à des associations caritatives qui œuvrent pour la prévention et la lutte contre les cancers féminins.

Même si vous n'avez pas eu la chance de vous inscrire pour la course, vous êtes les bienvenus pour profiter de l'atmosphère exceptionnelle qui règne sur place. Cette année, en particulier, la course fête son 10e anniversaire, promettant de belles surprises !

Nous tenons également à rappeler qu'au cours des neuf dernières années, nous avons remis 600 000 € pour soutenir des initiatives concrètes et locales liées à la lutte contre le cancer, en particulier celles concernant les femmes et les enfants.