MITTELWIHR : Le village de Mittelwihr vous propose de découvrir jusqu’au 9 Janvier le parcours du petit lutin. Une marche d’une heure pour découvrir la vie des lutins dans le village décoré et illuminé. C’est tous les jours de 9h à 21h.

MARKSTEIN : L’association ACL Schlierbach propose aux enfants de 6 à 18 ans des sorties ski ou snowboard du côté du Markstein. Les sorties sont organisées donc tous les mercredis jusqu’au 20 Avril, selon l’enneigement. Le matériel est prêté durant la sortie. C’est sur réservation, les infos sur le site de l’ACL Sclierbach.

MULHOUSE : Ce soir, demain et samedi 20h30 rendez-vous à l'entrepôt de Mulhouse pour découvrir le spectacle “Chéri, j’ai invité mon ex!”. L’histoire de Lisa qui veut provoquer un électrochoc à son mec Quentin qui ne met pas vraiment la main à la pâte à la maison. Du coup Lisa à la bonne idée d’appeler Vincent, son ex pour faire les peintures de la maison. On vous offre vos entrées pour découvrir ce spectacle sur florfm.com.