MULHOUSE : Le Musée Historique de Mulhouse propose aujourd’hui et demain de 15h à 16h30 et de 18h30 à 20h, un escape game appelé “Panique au Musée”. Le jeu est réservé aux 8/15 ans. Pendant le jeu, vous devrez suivre un muséologue un peu maladroit et il faudra l’aider à reconstituer un livre, la relique la plus importante du musée. Toutes les infos sur le site du Musée historique de Mulhouse.

GUNSBACH : Aujourd’hui et mercredi prochain de 15h à 16h45, le Restaurant de la maison de Fromage vous invite à participer aux Olympiades de la patinoire pour les kid’s. Plusieurs épreuves organisées durant l'après-midi animées par DJ Pacos. Infos complètes sur la page Facebook du Restaurant de la Maison du Fromage.

ALSACE : Aujourd’hui, 16 Février, c’est enfin la réouverture des clubs en Alsace. Le Rota à Colmar et la Prod à Mulhouse ouvrent leurs portes ce soir dès 23h pour fêter la réouverture. Le Phare à Altkirch lui rouvre ses portes samedi soir dès 23h. Toutes les infos sur les pages Facebook des clubs.