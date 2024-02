Le Carnaval de Mulhouse est de retour avec un programme riche pour le week-end à venir

Demain, le carnaval des enfants débutera au centre-ville à 13h30. Un concours de costumes est également prévu sous le chapiteau du champ de foire de Dornach à partir de 13h. En soirée, à partir de 22h, la Nuit du Carnaval, animée par DJ STEVE, prendra place également au Champ de Foire de Dornach.

Dimanche, place à la grande cavalcade, moment fort de la période de carnaval qui réunira petits et grands sur le thème des Jeux Olympiques. Deux départs simultanés sont prévus vers 14h, l'un rue Château zu Rhein et l'autre rue de l'Illberg.

Grand Corps Malade en concert

Grand Corps Malade sera en concert demain soir au Zénith de Strasbourg pour présenter son nouvel album "Reflets", ainsi que quelques-uns de ses anciens succès. Le concert débutera à 20h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.zenith-strasbourg.fr.

Ce soir, les étudiants sont conviés à une soirée spéciale Carnaval organisée par Le Clous de Mulhouse et le BVE de l’UHA au Noumatrouff de Mulhouse. Au programme : concours de déguisement, DJ sets, tartes flambées et de nombreuses surprises. Des cadeaux seront à gagner, notamment des billets d'entrée pour Disneyland Paris, des casques audio Bose, et des boxes bien-être.

Soirée Carnaval ce soir pour les étudiants

La soirée étudiante spéciale carnaval se déroulera de 20h à minuit au Noumatrouff de Mulhouse. L'entrée est gratuite pour les étudiants munis de leur carte étudiante et d'un billet d'entrée, à télécharger ICI.