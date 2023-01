Expo sur l’école d'autrefois à Kembs : Les amis du patrimoine de Kembs qui proposent cette exporeprésentant une salle de classe à l’ancienne, avec tableau noir, grand boulier et photos de classes anciennes. L’occas de faire découvrir à nos enfants, comment c’était avant à l’école. Un guide peut même faire la visite avec vous si vous souhaitez plus d’explication. C’est gratuit et en plus cette expo est en cours jusqu’en fin d’année.

Rdv à la maison du patrimoine de Kembs. Renseignements : 03 89 31 69 88

Soirée On y est fresque aujourd’hui à Mulhouse : Une soirée pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. On vous parlera climat, ecologie, déchets, biodiversité etc.. Des sujets particulièrement importants mais traités dans la bonne humeur et la détente. Pas question de faire la morale. L'idée est de permettre à chacun de mieux comprendre ces défis planétaires. Une soirée avec des échanges, des animations…

L'événement se nomme on y est fresque car des fresques sur le thème de l’environnement seront réalisées. Rdv au centre sportif régional d’Alsace à Mulhouse de 18h30 à 22h

A Sélestat, une expo particulière : Une expo sur des tableaux énergétiques. Cette exposition va solliciter tous vos sens : la vue, l'ouïe, l’odorat etc… Il y aura des animations, des conférences aussi sur plusieurs thèmes notamment sur la couleur. Parce que les couleurs peuvent stimuler notre énergie. Comment ? Pourquoi ? D'aujourd’hui lundi 16 au dimanche 22. Rdv au caveau Sainte-Barbe, place de la Victoire à Selestat.