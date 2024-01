Job Café aujourd’hui à Mulhouse et Colmar

Aujourd'hui, le groupe O2 organise des "Jobs Café" à Mulhouse et Colmar, mettant en avant des opportunités d'emploi en tant qu'assistant ménager, assistant de vie ou garde d'enfant en CDI. Des primes d'intéressement et des perspectives d'évolution sont également offertes. L'événement, qui se déroule à l'agence O2 rue de l'Est à Colmar et à l'agence rue Franklin à Mulhouse, vise à créer un moment convivial favorisant les échanges pour mettre les candidats à l'aise. Aucun CV ni lettre de motivation n'est nécessaire.

Murder party ce soir à Ensisheim

Ce soir à Ensisheim, une Murder Party propose une expérience mêlant jeu de rôle et théâtre d'improvisation dans le cadre de la Nuit de la Lecture à la Médiathèque Espace Liberté. Les participants auront l'occasion de résoudre un meurtre en inspectant la scène de crime et en interrogeant des suspects. Une autre session est prévue jeudi à la même heure, et l'entrée est gratuite.

Festival télérama débute demain à Guebwiller

Le Festival Télérama débute demain à Guebwiller au cinéma Le Florival. Pour la première fois, l'intégralité des films d'art et d'essai marquants de l'année 2023 sera projetée. Ce festival, apprécié des cinéphiles depuis de nombreuses années, se déroulera sur sept jours jusqu'au lundi 22 janvier. Les films sont proposés au tarif de 4 € avec le pass Télérama, disponible dans le magazine en kiosque ou téléchargeable sur le site du journal. La programmation complète est disponible sur le site du Florival de Guebwiller.