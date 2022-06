MULHOUSE : Rendez-vous à 18h30 au Garage Frey situé à Mulhouse pour participer à la 8ème édition de la Run 5. Une course conviviale et non chronométrée sur 5 km à partager avec ses amis, sa famille ou ses collègues de boulot après une bonne journée de travail. A l'issue de la course, un apéritif est offert à tous, ainsi qu’une séance de récupération par les praticiens du Pôle Santé des Collines. Pour participer, c’est gratuit mais sur inscription via le site : https://my.weezevent.com/run-5-du-parc-des-collines

COLMAR : Rendez-vous dès 19h pour un Afterwork sur la terrasse du bar Le Treize à Colmar. Cocktails au tarif afterwork, grignotage offert et un DJ sera présent pour mettre l’ambiance.

MULHOUSE : Ce soir, demain et samedi, l'entrepôt de Mulhouse accueille l’humoriste passé notamment par le Jamel Comedy Club : Jason Brokerss. Il débarque à Mulhouse pour son spectacle “21ème seconde”. Les places à gagner sur florfm.com.