Pré-ouverture aujourd’hui de Black Store :

Black Store est le nouveau magasin "multi-marques" situé au Kaligone à Kingersheim. Toute l'équipe vous invite à la pré-ouverture cet après-midi. Rendez-vous sur place à 17h pour tenter de gagner 500 euros de bons d'achat. Pour cela, il suffit de deviner le nombre de ballons gonflables enfermés dans la voiture Mini que vous trouverez dans le magasin.

En prime, une remise de 20% sera offerte sur tous les articles pour tout le monde.

La pré-ouverture de Black Store commence à 17h ce soir au Kaligone de Kingersheim avec l'équipe de FLOR FM.

Avant première ce soir au ciné croisière de Cernay :

Ce soir à Cernay, découvrez en avant-première le film "Jeanne du Barry", film avec Johnny Depp et Maïwenn. Ce drame historique retrace l'histoire de Jeanne du Barry, une courtisane qui devient la favorite officielle du roi Louis XV et crée un scandale.

Le film sera également présenté en ouverture du festival de Cannes ce soir, simultanément au ciné-croisière de Cernay. L'avant-première débutera à 20h30.

Nouvelles collectes mobiles de don du sang :

Il est possible de se mobiliser à nouveau pour une bonne cause en donnant son sang. Pour cela, il faut être majeur et en bonne santé, et apporter une pièce d'identité.

Des collectes sont organisées aujourd'hui à Westhalten, Berrwiller et Riquewihr de 16h30 à 19h30. Il y aura également une collecte à Wittelsheim à partir de 15h30.

Il est également possible de participer à une collecte demain à Illzach dès 15h30, à Sausheim à partir de 16h et à Buhl à partir de 16h30.