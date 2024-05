"Pour le meilleur" dès ce soir à l'Entrepôt de Mulhouse :

Un spectacle avec Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin sur scène. Suite au succès de leur premier spectacle où ils avaient mis en scène leur bonheur à deux, ils reviennent avec "Pour le meilleur". Cette fois, ils ont envie de partager leurs mésaventures en famille. Leur couple a dû faire face à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans. On a hâte de voir comment ils s’en sortent. Cela promet d’être très drôle !

Leurs aventures familiales sont à découvrir dans "Pour le meilleur" ce soir, demain et samedi à l'Entrepôt de Mulhouse.

Rock After Work ce soir au Noumatrouff :

L'objectif de ces soirées est de vous faire découvrir des groupes qui diffusent une énergie rock’n’roll en live sur la scène du club Noumatrouff à l'heure de l'apéro. L’entrée est gratuite, le bar ouvre à partir de 18h30 et le concert débute à 19h30 !

Ce soir, c’est le groupe DÄTCHA MANDALA qui sera sur scène, un trio rock réputé pour ses concerts énergiques.

Plus d’infos sur noumatrouff.fr.

Rendez-vous ce soir pour la guinguette du Clous de Mulhouse :

L’année scolaire touche à sa fin, particulièrement pour les étudiants. Pour fêter cela comme il se doit, le Clous de Mulhouse invite les étudiants à sa Guinguette. C’est ce soir à partir de 18h sur le campus de l’Illberg. Au programme : tartes flambées, buvettes, musique, et cinéma en plein air avec la projection de Shrek. Infos et inscription sur le site crous-strasbourg.fr.

Une soirée en partenariat avec FLOR FM.