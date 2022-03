MULHOUSE : La Filature de Mulhouse a lancé la 10ème édition du festival “Vagamondes”. Jusqu’au 27 Mars, le festival célèbre les artistes venus de tous horizons, que ce soit artistique comme géographique. Vous pourrez assister à différents concerts, conférences, expositions ou encore des pièces de théâtres. Le programme à retrouver sur lafilature.org.

MULHOUSE : Pour vous détendre et passer une bonne soirée entre amis ou en famille, Flor Fm vous invite à applaudir les Umbilical Brothers ce soir à l'entrepôt de Mulhouse. Dès 20h30, découvrez le duo composé de Shane et David. Ils vont tenter de vous faire marrer avec leur geste, leur corps et leur bruitages. Vos entrées pour découvrir les Umbilical Brothers sur florfm.com.

ROUFFACH : Le syndicat SM4 qui œuvre pour l’écologie propose ce soir à 18h, un atelier bricolage à Rouffach : un atelier pour relooker vos meubles. Vous découvrirez toutes les phases du relooking d’un meuble du ponçage à la peinture en utilisant des produits naturels. L’atelier est gratuit sur inscription. Les habitants de Rouffach et alentour sont prioritaires sur les inscriptions. Toutes les infos sur le site sm4.fr.