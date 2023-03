Spectacle de Laura Laune à Sausheim :

L’humoriste sera ce soir sur la scène de l’eden. Après une première tournée triomphale, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais : Glory Allelujia ! Dans ce one woman show, on retrouve l’univers trash et sans limites de Laura Laune. Vous verrez que vraiment la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire.

Début du spectacle ce soir à 20H. Info et résa sur eden-sausheim.com.

La comédie “Quelque chose en toi” à découvrir à l'entrepôt de Mulhouse :

C’est la nouvelle comédie de Bruno Gallisa, auteur qui a déjà signé quelques beaux spectacles.

Cette pièce raconte l’histoire de Ruben. Il a franchi un cap. Il a fait son coming out et organise son mariage. Tout bascule lorsque son amie Camélia vient lui apprendre qu’elle est enceinte de lui…

“Quelque chose en toi” est une comédie à découvrir ce soir, demain et samedi soir 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse.

La soirée C'Night : Une soirée étudiante au profit de la recherche contre le cancer des enfants. Durant cette soirée, chaque étudiant est invité à faire un don pour obtenir un bracelet. Ce bracelet offre l’entrée à la C'Night au Phare à Altkirch et le vestiaire.

Chacun donne ce qu’il veut, ce qu’il peut avec un minimum de 1 euro.

L’intégralité des fonds sera reversé à l’association Children’s Cancer research.

Bon plan festif et caritatif avec Florfm. D’autant qu’en plus de vous ouvrir les portes du Phare ce soir, le précieux bracelet donnera des réductions dans plusieurs bars : le murphy’s à Mulhouse, le Grillen à Colmar ou encore le Finnegans à Belfort