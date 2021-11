MULHOUSE : Aujourd’hui la Filature lance son mois du film documentaire sur le thème “Danser la vie”. Jusqu’au 26 Novembre, vous pourrez découvrir plusieurs documentaires qui parlent d’actualités, de danse, de joie et d’espoir. Ce soir à 19h, diffusion du film documentaire : une joie secrète. Retour en 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo. La chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier décide de danser chaque jour une minute, de se filmer et de partager ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elle fait naître le projet “une minute de danse par jour”. Les infos complètes sur le site moisdudoc.com

MUNSTER : Du côté de la salle de Laub à Munster, vous pouvez profiter jusqu’à la fin du mois d’une boutique éphémère appelée “Merveilles de l’Inde”. Là bas, vous retrouverez des pièces rares venus tout droit de l’Inde : objets décoratifs, écharpes en soie, bijoux traditionnels. Vous pouvez peut-être y trouver des idées cadeaux aussi avec Noël qui se rapproche. Les infos complètes sur le site merabarata.fr

ALSACE : France 2 va lancer le tournage fin Novembre de son prochain téléfilm “Maman, ne me laisse pas m’endormir” avec au casting Gérard Lanvin et Michael Youn. Film qui sera tourné dans les environs de Strasbourg. La production recherche actuellement un petit garçon entre 5 et 8 ans pour un des rôles. Infos et inscriptions sur castprod.com