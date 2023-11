Du spectacle ce soir à l’entrepôt de Mulhouse

"Les Femmes Toujours Raison, les Hommes Jamais Tort !"

Lucas et Julie, sur scène, dévoilent sans filtre ni tabou les pièges de la vie à deux ! Parce que la vie en couple peut parfois ressembler à une traversée de champ de mines, ils vous enseigneront avec humour comment éviter ces embûches. Cette comédie interactive implique le public, alors soyez prêts à jouer votre rôle !

À découvrir ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'infos et réservations, consultez www.lentrepot.org.

Une soirée étudiante ce soir à Wittenheim

Le Clous de Mulhouse organise une soirée à Big Little dès 18h30 pour les étudiants. Tout est prévu pour faire la fête et passer un agréable moment. Des sandwiches et des boissons seront offerts. Inscrivez-vous sur le site crous-strasbourg.fr dans la rubrique "sortir bouger créer".

Philippe Lellouche en spectacle à Blotzheim demain soir

Ne manquez pas l'acteur et humoriste Philippe Lellouche dans un spectacle solo à la salle de spectacle du Casino Barrière de Blotzheim. Avec autodérision, il partage ses souvenirs d’enfance, ses amours et ses névroses, offrant un véritable voyage dans le temps. "Stand Alone" à découvrir demain à Blotzheim, au casino Barrière. Ouverture des portes à 19h30, début du spectacle à 20h30. Réservez vos places dès aujourd’hui sur www.casinosbarriere.com/fr/blotzheim.html.