Le festival des sacrées journées est à découvrir toute cette semaine

Le Festival des Journées Sacrées est à découvrir tout au long de cette semaine. C'est véritablement un événement exceptionnel en son genre. Actuellement en sa 12e édition, ce festival vous offre l'opportunité de partager des moments culturels riches à travers la musique. Plusieurs concerts sont prévus dans toute la région, mettant en avant une diversité musicale venue des quatre coins du monde, favorisant ainsi le dialogue et l'ouverture d'esprit. Vous pourrez assister à ces concerts à divers endroits, tels qu'Obernai, Strasbourg, Cernay et même Mulhouse. Plus de 20 concerts sont au programme. Pour découvrir la programmation complète du Festival des Journées Sacrées, rendez-vous sur le site sacreesjournees.eu.

Un spectacle ce soir et demain à l’Eden de Sausheim

Un spectacle intitulé "Pie, la Forêt des Livres" est présenté ce soir et demain à l'Eden de Sausheim. L'histoire se concentre sur Eugène, qui mène une existence solitaire, cloîtré au sein de sa bibliothèque. Sa seule compagnie est Pie, une jeune fille muette et maladroite. Une tendre amitié s'est épanouie entre eux, et Pie entraîne Eugène dans une aventure improbable au cœur d'un monde imaginaire de sa création. Ce spectacle familial, empreint de poésie, est ponctué de numéros de cirque et de clown.

"Pie, la Forêt des Livres" se jouera à l'Eden de Sausheim ce soir et demain à 18h15.

Atelier d’improvisation théâtrale à Mulhouse

À Mulhouse, un atelier d'improvisation théâtrale vous est proposé. Cet atelier ludique comprend des exercices issus de l'improvisation théâtrale. Son objectif est de renforcer vos compétences en communication, notamment en ce qui concerne la voix, la diction, la respiration et la posture. Il constitue une excellente préparation pour des discours publics, des entretiens d'embauche ou des réunions professionnelles. L'atelier se déroulera à l'Université Populaire du Rhin à Mulhouse ce matin, entre 9h30 et midi. Si cette plage horaire ne vous convient pas, n'hésitez pas à contacter l'université, car plusieurs ateliers de ce type sont proposés à d'autres moments.