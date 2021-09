WITTENHEIM : Dès 18h30, c’est l’inauguration de la salle d’escalade Climb Up à Wittenheim. Au programme, découverte de la salle, master d’escalade avec les meilleurs grimpeurs et grimpeuses de France et cocktail dinatoire. Les informations à retrouver sur le facebook de Climb Up Mulhouse Wittenheim.

MULHOUSE : Ce soir au Noumatrouff de Mulhouse c’est soirée “Rock AfterWork”. Le premier concert de la saison pour la salle de spectacle totalement gratuit. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le groupe garage-pop Bops. Début de la soirée 18h30, renseignements sur la page Facebook du Noumatrouff.

MULHOUSE : Ce soir, demain et samedi 20h30, la salle de spectacle de l'entrepôt de Mulhouse reçoit l’humoriste Tania Dutel. Tania vous racontera sa vie, sa vraie vie sans mensonge, sans paillettes, une vie de nana quoi. Vous gagnez encore vos entrées pour assister au spectacle sur florfm.com.